Da Redação

A atleta formiguense, Andréia Lima conquistou, nesse domingo (4), a segunda colocação da 19ª Corrida Rústica de Pinheiral (RJ).

A tradicional competição comemora o aniversário de Pinheiral que completa 22 anos no dia 13 deste mês. Foram 9 km de percurso por ruas e avenidas do município, disputado por 220 atletas de diversas localidades do país.

Os competidores foram divididos em 10 categorias com idade mínima de 15 anos e sem limite de idade.

Andréia, que pegou leve nos treinos na semana passada, ficou satisfeita com o resultado. “Nem sempre conquistar o primeiro lugar traz tanta satisfação quanto perceber que você está no caminho certo. Basta paciência que os resultados aparecem”. A atleta disputou a competição pela equipe de atletismo do Cruzeiro Esporte Clube.

A competição contou com premiação de medalhas e troféus para os três primeiros colocados de cada categoria e premiação em dinheiro para os três primeiros colocados geral no masculino e feminino.