Andressa Urach diz ser uma nova mulher, agora que se converteu evangélica, e durante entrevista à revista Quem ela falou sobre como sua vida mudou após quase morte, por conta de aplicações de hidrogel.





































“Passei por 18 cirurgias de emergência no hospital. Tinham buracos na minha perna que eu conseguia enfiar a mão inteira. Imagina para uma pessoa que não podia ter uma celulite ter isso? Foi muito difícil. Antes eu não podia sair de casa sem maquiagem, sem unhas postiças, apliques no cabelo. Queria ser notada. Hoje o menos é mais. Quero passar despercebida”, disse Andressa Urach .

A ex-vice miss bumbum, é reconhecida por sua beleza, mas isso virou uma obessessão: “Tive 500 pares de sapatos. Era viciada em sapatos. Cheguei a pensar em reduzir as pontas dos pés para caber em sapatos menores, que são os mais bonitos. Também não gostava do meu pé. Achava sexy ter pés pequenos”.

Logo ela explica a ideia: “Liguei para o meu médico pedindo para ele cortar as pontas dos dedos e ele não queria, falou que era perigoso. Mas eu era tão teimosa que ia achar um médico que fizesse. Ainda bem que eu quase morri e não consegui fazer essa cirurgia”, disse Urach.

Junto com a religião, Andressa Urach conseguiu mudar e agora é uma nova mulher, curada desses vícios. “Hoje, estou livre da vaidade . Escolhi me aceitar. Não faço mais botox. Estou aceitando até os meus pés de galinha. Antes eu pensava que isso representava um ano a mais que estava envelhecendo. Hoje valorizo mais cada dia, porque sei que é um dia a menos com o meu filho”, finalizou.