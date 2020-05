A conta de luz dos mineiros poderá ficar até 10% mais barata nos próximos seis anos. Em reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), nessa terça-feira (26), o senador Rodrigo Pacheco, líder do Democratas no Senado, defendeu que os créditos tributários no valor de R$ 6 bilhões, a serem pagos pela União à Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), sejam repassados ao consumidor mineiro na forma de desconto na conta de luz. Sem o benefício, a tarifa de energia elétrica ficará 4% mais cara para os consumidores, em 2020, medida considerada “injusta e equivocada” pelo senador, especialmente em tempos de pandemia.

Durante a sessão, ao ser informado pelo senador Rodrigo Pacheco de que ele, pessoalmente, lutará nas instâncias necessárias, como Ministério da Economia e Receita Federal, pela homologação do crédito de R$ 6 bilhões, o diretor-geral da Aneel, Efrain Cruz, que relata a matéria, decidiu retirar o processo de pauta para discutir com representantes da Cemig a operacionalização da proposta feita por Pacheco de compensar o consumidor pelo excedente pago durante anos na conta de luz. Segundo Cruz, o compromisso do senador de conversar com os outros órgãos agiliza uma solução para o caso.

O processo voltará a ser debatido na próxima terça-feira (2). A diretoria também decidiu prorrogar as tarifas vigentes, em Minas Gerais, até 30 de junho. “O senador Rodrigo Pacheco trouxe uma ponderação que nós vínhamos trabalhando nos últimos 30 dias e me causava um incômodo: como vamos devolver esse dinheiro para o consumidor? Com a fala dele, no sentido de tentar resolver essa questão junto à Receita e ao Ministério, posso garantir que isso me traz um alento no sentido de termos uma solução para o caso. Farei contato com a Cemig para ver se a gente consegue criar um ambiente de favorável, destacou Cruz.

Rodrigo Pacheco lembrou aos diretores da Aneel que a ação da Cemig, reivindicando o crédito bilionário, já está transitada em julgado, portanto, sem possibilidade de recurso. Logo, acrescentou o senador, o recurso só precisa ser liberado e usado corretamente, fazendo jus a quem pagou taxas indevidas durante anos. “É fundamental que esse crédito seja realizado não em favor da Cemig, mas dos consumidores. Para que ele seja usado, é preciso que haja a escrituração e contabilização. E eu me comprometo, como senador por Minas Gerais, a buscar esta realização nas instâncias próprias, contando, obviamente, com a colaboração da Diretoria da companhia, de igual forma”, disse Pacheco.