A usina nuclear de Angra 1 foi desligada do Sistema Interligado Nacional (SIN) às 22h29 dessa terça-feira(12), após a Eletronuclear, subsidiária da Eletrobras responsável pela usina, ter detectado uma falha em uma subestação de Furnas, localizada na própria central nuclear.

“O evento não apresentou qualquer risco à segurança de Angra 1, aos trabalhadores da empresa, à população ou ao meio ambiente”, disse a Eletronuclear.

A empresa informou que, com o evento, a usina perdeu a conexão com o sistema de linhas de transmissão de 500 kV ficando alimentada pelo sistema de 138kV. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o motivo para o desligamento foi um princípio de incêndio na canaleta dos cabos disjuntores.

De acordo com Eletronuclear, técnicos de Furnas e da empresa estão trabalhando juntos na solução do problema, mas ainda não há uma previsão para conclusão do serviço.