*Da Redação

Por volta das 12h desse sábado (29), mais um grave acidente foi registrado na BR 354, em Formiga. Dessa vez, a ocorrência foi no km 517, próximo à comunidade rural de Fazenda Velha e envolveu um caminhão, um veículo de passeio e um cavalo.

Segundo informações apuradas pelo portal no local do acidente, um veículo VW Gol seguia pela rodovia quando o condutor do mesmo se deparou com três cavaleiros que atravessavam a pista, na altura da ponte da usina velha. O motorista conseguiu frear e evitar a colisão contra os animais, mas foi atingido na traseira por um caminhão que seguia logo atrás.

Um dos cavalos acabou se assuntando e foi atropelado, juntamente com o cavaleiro, pelo caminhão. O animal morreu. O cavaleiro foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, em estado grave, e encaminhado para a Santa Casa de Formiga.

Os dois ocupantes do Gol, o condutor do caminhão e os demais cavaleiros e animais não ficaram feridos.