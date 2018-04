Por Lorene Pedrosa

A imagem bucólica de um cavalo pastando esconde a realidade perigosa de um animal de grande porte solto pelas ruas da cidade.

A foto foi feita por um leitor do Últimas Notícias no início da tarde desta quinta-feira (19), na rua Dr. Carlos Chagas, no Centro, enquanto o animal se alimentava da grama plantada em frente a uma concessionária.

Mas desde o início da manhã, o animal vinha colocando em risco a vida de pedestres, motoristas e motociclistas nas proximidades da rua Presidente Kenedy, também localizada na região central de Formiga.

Segundo relatos de reclamantes, o animal gerou uma verdadeira confusão no local, principalmente por volta das 7h e das 13h, devido ao horário de entrada de crianças nas escolas existentes naquela região.

Os reclamantes descreveram ainda que a Prefeitura e a Polícia Ambiental foram acionadas, mas como se vê pela imagem e apesar do município possuir legislação específica sobre apreensão de animais de grande porte, o cavalo continuou pelas ruas.