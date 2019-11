Anitta entretreu os fãs ao contar uma história de sua adolescência nos stories de seu Instagram, nesta segunda-feira (11). Ela relatou, que uma vez, ganhou dinheiro de aniversário e resolveu comprar uma blusa de marca, mas um camelô a enganou, as peças eram falsas .













































“Minha avó era maravilhosa. Sempre me dava dinheiro. Não que ela tivesse muito, mas ela juntava, tinha os netos. Ela juntava todos os meses para dar no aniversário. E aí, em todo aniversário ela me dava, sei lá, cinquenta reais. Na verdade, ela me dava sempre vinte e cinco, mas em um deles ela me deu cinquenta. Falei: ‘Meu Deus, estou rica!’. Guardei aqueles cinquenta, depois cada tia me deu dez. Guardei e fiz cem reais”, Anitta começou contar sua história.

“Fui lá para Madureira e falei: ‘Agora vou comprar uma blusinha de marca para mim’. Mariana me levou no camelô . Mas eu não tinha essas coisas de camelô porque nunca tinha dinheiro vivo. Era sempre um cartão de loja de departamento que dava para parcelar. Cartão de crédito não tinha, também, porque era nome sujo e não dava”, continuou a funkeira.

A cantora , porém, caiu na lábia do vendedor, que garantiu que as roupas eram verdadeiras. “Compramos 10 blusinhas de R$ 10”, disse. Ela e a amiga acharam que estavam arrasando, mas, ao aparecer em uma festa, seus colegas repararam na qualidade da roupa e não deixaram passar.

“Foi horrível, voltamos para a casa arrasadas. A gente que jamais tinha visto a verdadeira em mãos, o cara falou e a gente acreditou”, explicou Anitta. Logo em seguida, ela comemorou ter dado a volta por cima.

“Hoje em dia, eu e Mariana usamos blusinhas da marca que quisermos. Mariana vai em meu closet e pega roupa para ela, para as amigas, e faz look do dia, do mês. Ralei para dar essa volta e o importante é que deu”, falou Anitta .