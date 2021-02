O Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) começou a cobrar o porte do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) do ano-base 2020. A cobrança, que deveria ter acontecido a partir de agosto do ano passado, foi prorrogada por causa da pandemia do novo coronavírus.

O documento antes era enviado ao endereço do contribuinte, mas agora os motoristas têm duas opções: imprimir o comprovante no site do Detran ou baixar o aplicativo onde os dados podem ser carregados no celular.

De acordo com o coordenador de administração do Detran-MG, Adriano Assunção, em fevereiro o documento será exigido para os veículos de final de placa de 1 a 5 e, a partir do dia 1º de março, para os veículos de final de 6 a 0.

O coordenador explica quais as punições para quem não tiver com o documento em dia. “O proprietário do veículo automotor que estiver circulando sem o CRLV incorrerá na infração prevista no artigo 230 inciso 5 do código de trânsito brasileiro de natureza gravíssima com penalidade de multa e remoção do seu veículo.”