A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) divulgou no início da tarde desta quinta-feira (3), o balanço das ações desenvolvidas durante a Operação de Ano Novo 2018/2019, realizada das 0h de quinta-feira passada (28 de dezembro), às 23h59 de terça-feira (1º de janeiro de 2019).

Durante os dias de operação, foram registrados cinco acidentes. Nenhum deles com vítima fatal, porém, quatro pessoas se feriram, duas delas com gravidade.

Um dos acidentes mais graves ocorreu no sábado (29), no km 517 da rodovia 354 (Ponte sobre o Rio Pouso Alegre) em Formiga, envolvendo um VW/Gol, um caminhão e um burro. O animal morreu e o cavaleiro que estava sobre ele se feriu com gravidade após serem atropelados pelo caminhão. A colisão ocorreu após condutor do veículo de passeio frear para evitar a colisão com três cavaleiros que atravessavam a ponte. Um caminhão carregado que vinha logo atrás não conseguiu frear a tempo e colidiu com a traseira do VW Gol. O acidente assustou um dos animais que acabou sendo atropelado.

Ainda de acordo com o balando da PMR, 220 veículos foram fiscalizados e 35 multas foram aplicadas. Cinco motoristas foram autuados por não possuírem CNH e outros dois por estarem com o documento vencido. Quatro veículos foram removidos e ninguém foi preso.

Até o final do mês de janeiro, será mantida a Operação Férias nas estradas que compõem a área de atuação da PRE de Formiga, sendo 444 quilômetros de Rodovias Estaduais e a BR 354, atuando em um total de 11 cidades: Pedra do Indaiá, Camacho, Itapecerica, Formiga, Pimenta, Pains, Córrego Fundo, Arcos, Iguatama, Bambui e Medeiros.

2017/2018

A operação Fim de ano 2017/2018, realizada de 30 de dezembro de 2017 a 1º de janeiro 2018 durou menos dias e foi mais tranquila em relação ao número de acidentes.

Naquela ocasião, apenas um acidente foi registrado e quatro pessoas se feriram, duas delas com gravidade.

No feriado de 2016/2017 também não foram registradas mortes nas estradas da região.