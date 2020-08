A Polícia Civil e o Ministério Público fizeram uma operação, nesta terça-feira (4), para investigar se a cervejaria mineira Backer sabia, e desde quando, do vazamento de produtos químicos em bebidas da marca. Os investigadores descobriram, recentemente, que fichas, usadas para o controle de qualidade interno de produção, traziam a informação de que havia derramamento de “glicol” nas cervejas. As datas do preenchimento dos papeis não foram reveladas.

Os documentos, de acordo com a promotora Vanessa Fusco, da 14ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor do Ministério Público, foram omitidos dos delegados que apuram o caso de intoxicação. O material estava em posse do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) de forma digitalizada, com indicação de supressão de anotações.

Com as novas evidências, a Justiça expediu mandado de busca e apreensão na sede da empresa. A ordem foi cumprida nesta manhã e, no local, os agentes públicos recolheram mais de mil documentos. Os papeis serão periciados e incluídos no inquérito da Polícia Civil.

Dependendo da conclusão, a Backer pode ser denunciada por mais crimes. Em junho, 11 funcionários e gestores da cervejaria foram indiciados por homicídio culposo – quando não há a intenção de matar -, lesão corporal culposa, intoxicação dolosa, omissão e falso testemunho. Além disso, a Backer também foi indiciada por vender e expor produtos que possam colocar em risco a população.