Covid-19 – No Legislativo (I)

A preocupação da Mesa Diretora da Câmara Municipal com ações que possam, de alguma forma, inibir a possibilidade de contágio dos vereadores e funcionários da Casa tem sido grande e gerado uma série de providências em atendimento às portarias editadas.

Covid-19 – No Legislativo (II)

As reuniões semanais, durante algum tempo, foram realizadas remotamente (via internet) e, recentemente, voltaram a ser presenciais, apesar de alguns vereadores incluídos no grupo de risco terem delas participado, em desobediência à portaria que ainda vigora.