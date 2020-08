Por Paulo Coelho

Eu só queria entender (I)

Esta é a frase que boa parte dos entrevistados a respeito nos deram como resposta à pergunta: Como você explica que um projeto apresentado pela Mesa Diretora da Câmara Municipal, assinado pelos quatro componentes da mesma, em pouco mais de 48 horas? Se eles reconheceram o erro, será que lhes faltou tempo para analisá-lo com mais afinco ou esta forma de agir é rotineira por ali?

Eu só queria entender (II)

É claro que rotineiro este procedimento não é! E tem mais: se nas comissões, conforme se apurou, a repulsa ao projeto foi total. Assim sendo, pergunta-se: por que o previsto no Regimento Interno não foi obedecido? Ele não deveria ter sido arquivado? Sua retirada não terá sido apenas uma manobra para que, de algum modo, se encobrisse o mal feito?

Eu só queria entender (III)

Aquele quarteto que compõe a Mesa Diretora estava mesmo convicto de que os recursos pagos pelos cidadãos formiguenses, boa parte deles repassada mensalmente à Câmara, não deveriam bancar, como prevê a lei 4718, com os custos da defesa de traficantes de drogas, criminosos incursos na Lei Maria da Penha e de outros foras da lei, já que chegando ao SAJ, teriam que ser atendidos e, portanto, se beneficiarem de tais serviços ofertados pelo Legislativo Municipal? Pode o poder público escolher qual cidadão deverá ser atendido, de forma discricionária?

Eu só queria entender (IV)

Num rápido levantamento descobrimos que, atualmente, prestando serviço na Câmara como contratados, concursados ou ligados a gabinetes, encontram-se quase uma dezena de advogados. Dentre estes, um atuante vereador e o próprio presidente da Casa que, em breve, estará diplomado e que, sabidamente, é profundo conhecedor da matéria jurídica. Será que ninguém, nenhum deles, viu que o buraco “seria mais embaixo” caso o projeto seguisse tramitando da forma como foi proposto?

Eu só queria entender (V)

De importante mesmo, restou a todos, de lá e de cá, a certeza de que a OAB agiu rápida e eficientemente quando percebeu que os direitos da classe a que defende, estavam prestes a ser afetados. Conhecedores do velho ditado que diz que “político é igual a feijão, quando submetido a pressão, cozinha rápido”… Bastou tornar público um pedido de reunião com o Legislativo e o convite para que seus filiados (associados) participassem de uma pacífica manifestação em forma de caminhada do Centro à Câmara, para que o “filho feio” fosse abandonado e imediatamente seus, até então tidos como pais, se recusassem a assumir a “guarda compartilhada” do recém-parido, que agora, não mais se sabe por quem.

Projeto aprovados

A Câmara Municipal aprovou, na reunião ordinária desta semana, cinco projetos de lei:

Projeto de Lei nº 458/2020 – Dispõe sobre a Política Municipal de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista no âmbito do Município de Formiga e dá outras providências. Autor: Sidney Ferreira.

Projeto de Lei nº 467/2020 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$ 215 mil utilizando-se para tanto, recursos provenientes de excesso de arrecadação, visando a aquisição de um veículo para o transporte de pacientes que realizam tratamento fora de domicílio (TFD).

Projeto de Lei nº 468/2020 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$60 mil utilizando-se para tanto, recursos provenientes de excesso de arrecadação, visando a aquisição de materiais de consumo que serão utilizados no tratamento de pacientes atendidos na Unidade de Pronto Atendimento – UPA 24 horas.

Projeto de Lei nº 469/2020 – Autoriza repasse de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga (Apae) no valor de R$17.240,40, provenientes de recursos vinculados concernentes ao Piso de Transposição de Média Complexidade – PTMC.

Projeto de Lei nº 470/2020 – Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar no valor de R$15 mil utilizando-se para tanto, recursos provenientes de excesso de arrecadação, visando a aquisição de materiais de consumo que serão utilizados no tratamento de pacientes atendidos no Centro de Especialidade Odontológicas – CEO.