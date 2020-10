Mudança de cor

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, após criação da cota financeira para negros nas eleições, perfil de candidato muda de homem branco para homem negro, casado e com ensino médio completo. A informação foi divulgada por Thais Bernardes na terça-feira (6), através do portal Notícia Preta.

Números oficiais

São mais de 548 mil candidatos registrados para participar das eleições deste ano. De todas as candidaturas, 49,9% (cerca de 270 mil) são de pessoas que se declararam pardas ou pretas. De acordo com o IBGE, o conjunto de negros é formado pela somatória de pretos e pardos. Já os brancos representam 47,8% do total. Além disso, 0,4% se declaram indígenas e outros 0,4%, amarelos. Não há informação de raça de 1,6% dos registros.

Os mutantes

Mais de 25 mil candidatos mudam raça declarada nesta eleição. 40% passam de brancos para negros. Essa mudança no perfil ocorre coincidentemente após o ministro Ricardo Lewandowski determinar a divisão proporcional de recursos e propaganda eleitoral entre candidatos negros e brancos, em setembro deste ano.

Palavra do ministro

Segundo Lewandowski, as políticas públicas tendem a incentivar candidaturas de pessoas negras e prestam homenagens aos valores constitucionais da cidadania e da dignidade humana.

Dúvida levantada

A criação da cota financeira para negros chegou a gerar debate sobre brechas nas regras – incluindo a subjetividade da autodeclaração e eventuais tentativas de burlá-la. Neste caso, cabe ao TSE definir se houve, ou não, burla.

Falta d’ água

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Formiga (Saae) emitiu nesta semana, nota informando que a captação de água para abastecimento da cidade está em funcionamento normal, porém em capacidade máxima. Afirma que a falta de água em alguns bairros se deve ao excesso de consumo e explica que em razão do forte calor dos últimos dias, muitas famílias têm utilizado piscinas infláveis e duchas, principalmente nos fins de semana, o que aumenta muito a demanda. Lembra também sobre aqueles que provocam o desperdício quando lavam varandas, calçadas e veículos.

Conselho final

O Saae concluiu a nota lembrando que, com a liberação pelo Executivo do uso de piscinas nos clubes, a orientação é de que as pessoas busquem recreação em clubes e balneários, respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, de forma a diminuir o uso de água nas residências.

A história se repete

Em Belo Horizonte, mesmo com o tempo seco e as altas temperaturas, os reservatórios de água que abastecem a capital e região metropolitana estão com capacidade suficiente para suprir a demanda dos moradores até o segundo semestre do ano que vem, afirma a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Alerta

Entretanto, a empresa alerta para a necessidade de consumo consciente, já que, nas últimas três semanas ela aumentou a produção em 15% na capital mineira, para dar conta da elevação da demanda decorrente do forte calor na capital mineira. Alguns bairros por lá, como ocorre aqui, também sofrem com a falta d’água, classificada como “pontual” pela companhia.