Puxão de orelhas (I)

Lá no Gabinete do Prefeito, na semana passada, nove vereadores convidados receberam do chefe do Poder Executivo, o merecido (?) puxão de orelhas para que entendessem, de uma vez por todas, que, situação e oposição exigem comportamentos diferenciados quando estão em jogo interesses maiores. Dentre os convidados, cinco vereadores que se apresentam como potenciais candidatos do partido DEM. Assim sendo…



Puxão de orelhas (II)

Na segunda feira (4), quem assistiu a reunião do Legislativo e prestou atenção nas votações dos projetos que desceram a plenário, certamente ficou na dúvida sobre a capacidade dos aliados (?) de entenderem ou não o recado que lhes foi transmitido anteriormente. Um projeto de interesse do governo, o de nº. 424/2020, que altera prazos e trata sobre a Comissão de Licitação do Previfor, foi “gongado” pois obteve apenas três votos favoráveis (Wilse Marques, Piruca e Flávio Couto) e seis contrários (Marcelo Fernandes, Flávio Martins, Joice Alvarenga, Sandrinho da Looping, Cabo Cunha e Sidney Ferreira).



Voando alto

A vereadora Wilse Marques, após a leitura do voto em separado, junto à Comissão Especial, isto por solicitação do vereador Sandrinho da Looping, justificou seu voto FAVORÁVEL à aprovação do projeto, afirmando com todas as letras que não teve conhecimento do parecer exarado pela Controladora da Câmara Municipal, Mariana Souza, que alertou os vereadores sobre a inconstitucionalidade do projeto que afronta o contido no artigo 51 – da Lei 8666.