Habemus presidente ( I ):

Poucos dias após a debandada de cinco vereadores que usaram da ausência para conseguirem o que queriam – inviabilizar a vitória do grupo adversário – se valendo do artifício da obstrução de pauta, outra tentativa de levar a cabo nova reunião ficou, mais uma vez, frustrada quando se repetiu a falta de quórum.

Habemus presidente ( II ):

Segundo se comenta nos bastidores o “quinteto ausente”, esteve apenas cumprindo as recomendações emanadas pela Câmara de Enfrentamento ao Corona que, determina que o uso de espaços públicos se dê com ocupação máxima de 50% do previsto para o recinto.