Por Paulo Coelho

Covid-19 – Passe livre para idosos (I)

A proibição, ainda que temporária, do uso do passe livre por idosos junto ao transporte coletivo do município, teve sim, seus méritos na tentativa de manter seus portadores em isolamento domiciliar. Porém, é preciso que se leve em consideração que muitos destes – (idosos de baixa renda) -, apesar da pandemia, precisam se deslocar na cidade para darem continuidade a tratamentos a eles prescritos. Isto os obriga a uma, duas ou mais vezes por semana, saírem de casa em busca de tratamentos ou de consultas de controle. Estes casos precisam ser revistos pela Secretaria de Ação Social que, não podendo lhes ofertar meios de transporte através de veículos oficiais, no mínimo, deverá lhes disponibilizar a “passaginha”, vale ou algo que banque o custo do transporte que, por lei, para eles deve ser gratuito.



Covid-19 – Passe livre para idosos (II)

A reportagem apurou que é grande o número de pacientes crônicos, a exemplo daqueles que necessitam de hemodiálise, de cuidados fisioterápicos e outros que, como os diabéticos ou portadores de outras doenças, se submetem obrigatoriamente a exercícios físicos, a tratamentos em clínicas ou nos Cras, frequentam grupos de apoio, etc. Muitos destes são reconhecidos como carentes e sem que lhes seja mantido o benefício da isenção para uso do transporte público, por razões óbvias, correm grande risco e merecem ser socorridos pelo poder público.



Colégio de Líderes (I)

Com a realização das tais plenárias virtuais no Legislativo, alguns problemas graves surgiram e têm deixado perplexos os poucos espectadores que ainda se habilitam a acompanhar tais atos. Aqui no município a forma adotada deixa muito a desejar no quesito informação e transparência pois, nem todo mundo que acompanha a reunião teve tempo para verificar, no portal da Câmara, a íntegra dos projetos ou os resultados das análises das comissões. O que se assiste, resumidamente, é a repetitiva chamada dos membros do “colégio de líderes”, precedida sempre dos elogios contidos nas belas e inusitadas palavras proferidas pelo “mestre da cerimônia”. Justiça seja feita, que esta conduta Mauro César dispensa a todos, sejam eles líderes de si mesmos ou componentes de um grupo maior.

Ele enaltece, inclusive, as qualidades do “combativo” e “rebelde” vereador Sidney Ferreira que tem sido um dos ocupa maior espaço de tempo na transmissão.

Colégio de Líderes (II)

O delay que ocorre durante as transmissões gera outro problema igualmente complicado pois, para muitos vereadores, talvez em função do provedor que os atenda, muitas vezes o aparecimento deles em resposta, na hora da chamada nominal para votação, se dá com ausência de som ou outras vezes com a imagem congelada. Pode até ser que na Mesa, diante do presidente, isto não ocorra, mas, em ano eleitoral, o ideal é que as oportunidades de se valerem do importante instrumento de contato com o público, ocorra de maneira equivalente para todos eles. Uns estão sim, levando vantagem, ainda que involuntariamente (?) durante este espaço de tempo.