COVID 19 – MULTAS AOS INFRATORES

Comerciante que descumprir as exigências dos decretos municipais sobre as posturas a serem adotadas será multado. O projeto 439/2020, de origem do Executivo já está tramitando na Câmara. Certamente contando com os habituais votos dos aliados.

CONTRIBUINTE NÃO MAIS PAGARÁ PELO AR MEDIDO PELOS HIDRÔMETROS

O veto do prefeito ao projeto de nº 327/19, aprovado por unanimidade pela Câmara e que permite a instalação de equipamentos eliminadores de ar nas tubulações, popularmente conhecidos como “ventosas”, evitando a medição do ar que passa pelos hidrômetros, como se água fosse, resultou na derrubada do veto imposto, com o voto de 8 vereadores. A favor da manutenção do VETO estiveram apenas o vereador Evandro Donizeth (Piruca) e o vereador Mauro César, que segundo o regimento, mesmo sendo presidente da Mesa, tem direito a voto.

COVID -19 – 1700 TESTES RÁPIDOS CHEGARÃO EM BREVE

Preferencialmente os testes se destinam aos servidores da saúde, profissionais da segurança pública e a pacientes que estejam com sintomas da doença há mais de 16 dias.

COVID-19 – TEM GENTE SE APROVEITANDO DA OCASIÃO PARA LUCRAR, E MUITO!

Como explicar que o governador de Minas, Romeu Zema, comprou 747 respiradores por R$ 43,9 milhões, enquanto o colega Helder Barbalho, lá do Pará, conseguiu comprar apenas 400 aparelhos pela bagatela de R$ 100 milhões?

FURNAS – COTA 762 – SURGE UMA ESPERANÇA

A canetada do presidente da República, destituindo do cargo o “Barata”, poderoso diretor do Operador Nacional do Sistema (ONS), que há uma década penaliza este Estado protegendo os que exploram a hidrovia Paraná-Tietê. Barata, nesta semana, recebeu o cartão vermelho e foi substituído pelo ex-presidente de Furnas, Luiz Carlos Ciochi. Esta providência renova as esperanças daqueles que lutam em prol do estabelecimento da cota mínima 762, atitude capaz de renovar os ânimos dos investidores que enxergam no Lago de Furnas a oportunidade para gerarem empregos e renda necessários para tiramos a região e, porque não, o Estado, da penúria em que fomos submetidos pela irresponsabilidade de uns e omissão e outros.

FUOM EM TEMPO DE COVID-19

A assembleia geral Ordinária da Fuom, que neste deveria ocorrer em abril, conforme previsto no art. 17º do Estatuto, inicialmente está marcada para ocorrer em 28 de maio ou em data posterior, em razão dos aconselhamentos da Organização Mundial de Saúde e Ministério da Saúde, a fim de se evitar aglomeração de pessoas.

DANÇA DAS CADEIRAS

As exonerações ultimamente promovidas pela administração municipal, atingindo detentores de cargos de confiança ocupados por gente de alto coturno no PSB, geraram, via redes sociais, uma série de críticas e segundo informações de bastidores, terão o condão de promover a união do partido com a turma do PT. Quem será o vice de quem, mais uma vez, é o prato do dia no cardápio.

JUJU EMPLACA A VICE DO DUDU

Dois ex-prefeitos, experientes na arte política, celebraram nesta semana a aliança com a confirmação de Taciana Carvalho como vice na chapa de Eduardo Brás, que disputará o cargo de Prefeito pelo PSD. O PROS, partido de Taciana era tido, até então, como aliado do DEM, que ainda não confirmou o nome do vice que deverá compor a chapa com Eugênio Vilela, seu pré-candidato.