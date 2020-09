A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) estabeleceram que a antecipação do auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença, continuará em vigor para todas as localidades do país.

A decisão foi publicada em portaria nesta terça-feira (29), no DOU (Diário Oficial da União), e altera a Portaria Conjunta 47.

Agora, o segurado, no momento do requerimento, poderá optar por fazer o agendamento da perícia médica para concessão do auxílio por incapacidade temporária em uma das unidades de atendimento da Perícia Médica Federal, cujo serviço de agendamento esteja disponível, ou escolher pela antecipação.

Desta forma, fica estabelecido que todos os segurados poderão requerer a antecipação do auxílio por incapacidade temporária, e não somente aqueles que residam a mais de 70 quilômetros de uma agência com serviço de perícia médica. Essa alteração tem por objetivo melhor atender os segurados durante o período de retorno gradual e seguro do atendimento presencial.