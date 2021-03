Uma sessão extraordinária foi convocada pela Câmara de Divinópolis para discutir e votar, em caráter de urgência, a autorização para que o Poder Executivo Municipal possa antecipar feriados municipais de 2021 e 2022.

A pauta, que terá a deliberação a partir das 16h desta sexta-feira (26), autoriza que seja adotada a medida durante a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) causa pela pandemia de Covid-19.

A ideia, de acordo com o projeto, é aproveitar o feriado da Sexta-Feira da Paixão e dispensar os profissionais a partir da próxima segunda-feira (29).

Na justificativa da proposta, o prefeito de Divinópolis, Gleidson Azevedo, destacou a adoção de medidas extremas para conter a circulação de pessoas na cidade, em razão da situação alarmante: ocupação de 100% dos leitos hospitalares, com quadro que vem se mantendo dia a dia.

Na avaliação da Prefeitura, a antecipação de feriados municipais é uma “opção salutar”, pois compatibiliza necessidades e interesses, tanto do Poder Público, quanto de empregadores e empregados.

Gleidson ressaltou que com a medida, alinhada com intensificação da fiscalização em conjunto com as Forças de Segurança Pública, será possível alcançar a necessária redução de circulação de pessoas, conter a disseminação do vírus e achatar a curva de contágio.

Boletim

Em três dias, Divinópolis teve 13 mortes pela Covid-19 confirmadas. No Boletim Diário desta quarta-feira (24), seis óbitos foram divulgados, entre eles de uma idosa de 102 anos. As vítimas faleceram do dia 20 até esta quarta.

Nesta tarde, a Prefeitura informou que o Hospital de Campanha, localizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), chegou a 300% de ocupação.

