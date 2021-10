A família e os amigos de um motorista de aplicativo que morreu após complicações de uma cirurgia na vesícula fizeram uma ‘festa’ durante o velório dele, no cemitério Parque Bom Jesus, em Cuiabá, nesta semana.

O pedido foi feito pelo próprio Marcos Santos, conhecido como ‘Marcão’, horas antes de entrar no centro cirúrgico. Ele não resistiu e morreu depois do procedimento.

A mulher dele, Simone Pimenta, disse que Marcão era um homem alegre e querido pelos familiares e amigos.

Ele fazia parte de um grupo em um aplicativo de mensagens com cerca de 120 pessoas e, em um áudio enviado a um amigo, prometeu cerveja para os colegas desse grupo.

Na mensagem, Marcão diz que estava encaminhando para a cirurgia e afirma que se ele não resistisse era para o amigo organizar o velório, com cerveja e festa.

“Falei com a Simone [mulher dele], pode dar uma ‘merda’, porque cirurgia é cirurgia, né. Mas já deixei autorizado, o grupo tem 120 participantes, então são três Heineken para cada um, para começar. Tem que fazer aquele cortejo bonito também, com bastante bagunça”, diz.

No momento do enterro, o grupo se reuniu em volta do caixão e cantou a música ‘Coração Cachorro’. Além disso, eles fizeram um brinde e derramaram cerveja na cova dele.

No vídeo, os amigos e familiares choram e sorriem ao mesmo tempo.

Uma página de humor publicou o vídeo, que mostra até mesmo um homem fantasiado de Homem-Aranha no velório. Nos comentários, as pessoas lamentam a perda e elogiam os familiares e amigos por atenderem ao pedido dele.

“Amigos que realizam desejos mesmo sofrendo com a morte e muito lindo. Meus sentimentos a todos”, diz uma delas. Outro relembra quem era ele: “Eterno Marco veio, só quem o conheceu sabe que era exatamente assim que ele queria sua despedida. Vai ser sempre lembrado por todos!”.

Fonte: G1