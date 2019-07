O terceiro dia do Circuito dos Escritores Formiguenses, realizado nessa quarta-feira (24), foi marcado pela cerimônia de lançamento da “Antologia Poética de Inverno”.

A obra conta com poesias de 22 autores formiguenses e participação especial de três escritores do Rio de Janeiro e São Paulo.

O evento foi realizado na Escola Municipal de Artes Maestro Zezinho (Emart) e contou com a participação de diversos autores que integram a obra, seus amigos e familiares e a comunidade formiguense em geral.

A mesa de honra foi composta pelas jornalistas e coordenadoras da Antologia Poética, Lorena Viana e Sãmela Gomes; pela coordenadora das bibliotecas públicas, Heloísa Pinheiro, e pelos servidores da Secretaria Municipal de Cultura, Flávia Leão e Leandro Damasceno.

Na ocasião, houve apresentação musical dos músicos Rodrigo Monstro e Guilherme Gabriel (GG).

Nessa quarta, houve ainda um momento de contação de histórias no Parque Municipal Doutor Leopoldo Corrêa (Praia Popular), que contou com a participação dos integrantes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos do Centro de Referência em Assistência Social (Cras) III.

Próximas atividades:

Dia 25– Quinta

_ Encontro de Autores e Roda de Conversa: Convite aos escritores formiguenses para partilhar histórias pessoais e relatos sobre suas obras

_ Show com a Banda Último Copo

Local: Escola Municipal de Artes Maestro Zezinho (Emart) – 19h30.

Dia 26– Sexta

_ 9 horas: Oficina sobre Ficha Catalográfica e “ISBN” para publicação de livros;

_ 10h: Oficina de Escrita Criativa – Ficção;

_ 13h: Oficina de Fundamentos de Redação de Textos Científicos;

_ 15h: Oficina de Poesia

Local: Biblioteca Pública Sócrates Bezerra de Meneses.