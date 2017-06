Passa a valer a partir da meia-noite desta terça-feira (27) o reajuste no valor do pedágio nos trechos das BRs 262 e 153 que são administrados pela concessionária Triunfo Concebra, nas regiões do Triângulo, Alto Paranaíba e Centro-Oeste mineiros. O aumento no valor foi autorizado nesta segunda-feira (26) pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Conforme a empresa que administra os trechos, a revisão tarifária ocorre conforme previsto no contrato, com valores e percentuais definidos dentro dos parâmetros da agência, “lembrando que o aumento de 2016 está sendo acumulado”.

A concessionária afirma que o aumento decorre principalmente pelo ônus causado pela “Lei do Caminhoneiro”, publicada em 2015, em que o sobrepeso dos caminhões de carga exigem um maior investimento em obras de conservação e recuperação do asfalto. “Também são fatores o reajuste do IPCA e a inclusão de equipamentos de melhoria em segurança”, completa a Triunfo Concebra.

Confira abaixo tabela com os novos valores dos pedágios: