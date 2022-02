A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta sexta-feira (25), o primeiro autoteste para Covid-19 que usa a saliva para detectar a presença do vírus. Um segundo autoteste, que faz a coleta pelo cotonete no nariz, também foi aprovado.

Com os novos registros, existem agora 4 autotestes para Covid liberados no Brasil.

O teste de saliva aprovado é o “COVID Ag Oral Detect”, registrado em nome da empresa Eco Diagnóstica Ltda. Ele será fabricado no Brasil e é o segundo teste dessa empresa aprovado no país.

A coleta requer que o usuário cuspa a saliva em um copo. Depois, com o cotonete que vem no kit, a pessoa transfere a quantidade necessária de saliva para um tubo de extração. A agência ressaltou a necessidade de ler as instruções antes de realizar o teste.