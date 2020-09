A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quarta-feira (9), que não há relato de reação adversa grave, no Brasil, de voluntários que participam de estudo clínico da vacina da Covid-19 desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca. Os testes de fase 3 sobre o imunizante, última etapa antes do pedido do aval de agências de saúde para aplicação na população, foram interrompidos nessa terça-feira (8), por suspeita de reação em um dos voluntários do estudo no Reino Unido.

“No Brasil, não há relato de eventos adversos graves em voluntários. A Anvisa já está em contato com o laboratório AstraZeneca para o acesso à totalidade das informações e interlocução com outras autoridades de medicamentos no mundo”, afirmou a agência.

De acordo com o jornal The New York Times, uma pessoa familiarizada com a situação disse, sob condição de anonimato, que o participante no Reino Unido teve mielite transversa, uma síndrome inflamatória que afeta a medula espinhal e costuma ser desencadeada por infecções virais.

A vacina de Oxford é a aposta da gestão de Jair Bolsonaro para imunizar a população contra a covid-19. O governo federal liberou cerca de R$ 2 bilhões para a Fiocruz receber, processar, distribuir e passar a produzir sozinha a droga. A ideia do governo é que as primeiras doses sejam aplicadas em janeiro de 2021.