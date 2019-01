Cerca de 10 corpos foram retirados do ônibus encontrado próximo ao local do rompimento da barragem em Brumadinho, de acordo com o tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros.

A identificação dos corpos, porém, ainda não foi feita pela Polícia Civil, já que demanda um tempo maior por ser um trabalho delicado, segundo Aihara. O que se sabe é que todos os ocupantes do veículo eram funcionários da empresa.

