Ao menos 30 concursos com 210.819 mil vagas foram suspensos na semana encerrada no dia 20 de março por conta da pandemia do coronavírus. Institutos e governos emitiram comunicados informando que os processos seletivos e provas estão suspensos temporariamente.

Na maioria das notas, os órgãos afirmaram que estão seguindo as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) ao implementar ações para reduzir a circulação e aglomeração de pessoas.

Dentre os cancelamentos mais expressivos, está o do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que tinha um processo seletivo para agentes censitários voltado para a elaboração do Censo Demográfico de 2020. O processo estava com mais de 208 mil vagas abertas.

Havia ainda concursos públicos abertos para profissionais da saúde. Um deles direcionado para a contratação de 327 médicos e enfermeiros para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens (MG). Os salários iam até R$ 5.139,80.