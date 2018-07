Uma batida entre um carro e um caminhão que matou nesta sexta três pessoas da mesma família, entre elas uma criança, na BR-381, em Periquito, na Região do Vale do Rio Doce, engrossa a lista de tragédias nas estradas que cortam Minas Gerais neste período de fluxo intenso provocado pelas férias escolares. Somente nos primeiros 20 dias de julho, 26 mortes foram registradas em acidentes nas rodovias federais e estaduais mineiras, média de 1,3 por dia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente de ontem ocorreu a 13 quilômetros de Periquito. Testemunhas contaram que o carro invadiu a contramão em uma curva leve. “Informações de populares, confirmadas pelo motorista do caminhão, dão conta de que o veículo de passeio seguia no sentido Ipatinga/Governador Valadares, quando entrou na canaleta. O motorista perdeu o controle da direção e o carro foi para a contramão, onde bateu no caminhão”, informou o capitão Ricardo Gonçalves Silva, que participou do socorro às vítimas.

A tragédia registrada ontem não foi a única neste período de férias escolares. Levantamento do Estado de Minas em reportagens publicadas desde o início do mês mostra que 26 pessoas perderam a vida nos últimos 20 dias nas estradas que cortam o estado. “Esse número foi impulsionado pela tragédia na BR-251, no Norte de Minas, que deixou oito pessoas mortas. Ocorrência que não estava ligada diretamente com o período de férias”, disse o inspetor Aristides Júnior, chefe do Núcleo de Comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Minas.

Apesar de esse desastre não ter envolvido pessoas em férias, serve também de alerta para o risco nas estradas, especialmente as que têm forte tráfego de caminhões. O grave acidente ocorreu na segunda-feira. Uma carreta câmara fria carregada com melões bateu na traseira de um Fiat Doblô e o arremessou em chamas para fora da pista. A carreta continuou desgovernada e bateu numa outra, carregada com uma tonelada de pacotes de sal e que estava na frente da Doblô.