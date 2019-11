Na madrugada desta terça-feira (19), Luciana Gimenez, de 50 anos, atualizou sua conta do Instagram com um clique para lá de sensual. Na imagem, clicada em um cenário paradisíaco, a apresentadora da RedeTV! vestia apenas um biquíni dourado e ostentava sua boa forma.

arrow-options Reprodução Instagram Luciana Gimenez

No feed de comentários do Instagram, fãs de Luciana Gimenez a encheram de elogios. “Está esplendorosa”, elogiou uma fã da apresentadora da RedeTV! . “Sereia” e “lindona” foram outros elogios também deixados no clique.

arrow-options Reprodução Instagram Luciana Gimenez