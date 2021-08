No auge dos seus 74 anos, dono de volumosos cabelos grisalhos e olhos verdes, Edson Rodrigues Santinho acaba de conquistar mais um título na carreira que segue nas passarelas – o de ‘Rei do Mercosul’. Representante do Brasil no concurso que reuniu outros charmosos bonitões da terceira idade, Edson coleciona muitas outras vitórias.

Professor e funcionário público aposentado, Edson vive em Sertãozinho (SP), cidade natal dele. No concurso realizado em agosto deste ano, disputou a coroa com candidatos de países da América Latina de forma remota, pela internet. É que a pandemia impediu o desfile presencial, que seria em Camboriú (SC).

Para o competidor, ser consagrado o 4° Rei do Mercosul não é apenas uma conquista individual, mas uma demonstração de amor.

“A coroa que ganhei não é de ouro, nem prata, mas também não é de lata. É de amor pela minha cidade e pelo meu Brasil. Quando eu piso naquela passarela, não sou eu. Eu vejo a minha cidade, então eu pego a energia de todos que estão me apoiando e piso firme e saímos, às vezes, vitoriosos”, afirma.