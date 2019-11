Engajada em projetos de preservação da natureza, a Noruega irá inaugurar em 2021 o hotel mais sustentável do mundo. O Svart Glacier Hotel ainda está em construção e tem como objetivo não causar impactos negativos à natureza.

Instalado em frente a geleira de Svartisen, o hotel foi inspirado nas construções costeiras tradicionais, é arredondado, espelhado e ficará apoiado em madeira. A ideia é que a vista panorâmica para as montanhas também proporcione aos hóspedes visualizar a aurora boreal durante a temporada de inverno.

Mas por que o Svart se considera o hotel mais sustentável do mundo? De acordo com a divulgação no site oficial da hospedagem, o local terá uma diminuição de 85% em consumo de energia durante o ano e colherá energia solar suficiente para construir o edifício e abastecer todas as áreas do hotel.

Veja algumas fotos do projeto na Noruega :

O Hotel fica aos pés da geleira Svartisen, na beira de um lago

O interior do Svart Glacier Hotel

O que achou do hotel mais sustentável do mundo? Faria uma visitinha? Nenhum prazo ou valor de estadia foram divulgados ainda.