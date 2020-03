A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga (Apae) está com novo espaço para trabalhar o Serviço Social Especial Centro-Dia (Centro-Dia), que visa alcançar a autonomia e independência no autocuidado de mais de 130 usuários com deficiência intelectual.

Denominado como Ambiência/Vivência, o local, que foi ampliado e reformado, recria o espaço doméstico com sala, copa/cozinha, quarto e banheiro para que os usuários pratiquem atividades, básicas e fundamentais, para se viver em comunidade e que estão relacionadas com a sobrevivência e bem-estar.

Na Ambiência/Vivência, a orientadora social aplica atividades essenciais da vida diária como o cuidado e autocuidado: vestir-se, escovar os dentes, pentear o cabelo, dentre outros, auxilia no aprendizado de atividades domésticas como cuidar de seus pertences, dobrar roupas, servir o próprio prato ou sair de casa sozinho, e também nas questões de tecnologia: como utilizar a internet ou o telefone, por exemplo.

“É um serviço que já está há mais de 3 anos em plena ação e o mais importante é que ele colhe resultados fantásticos, melhorando a autoestima, a integração, a independência do usuário que participa deste serviço, pois eles vivem experiências relacionadas às questões do dia-a-dia e onde cada um é atendido de acordo com a sua necessidade mais específica”, comentou a diretora da entidade, Sandra Mara Rios Ferreira.