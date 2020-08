Desta sexta-feira (21) até o dia 28, juntamente com todas as Apaes do Brasil, a Apae Formiga promoverá a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla.

O objetivo da semana é promover um intenso debate de inclusão social e combate ao preconceito e discriminação das pessoas com deficiência.

Neste ano, o tema base para discussão é “Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social”. Todos os anos, a entidade formiguense tem uma lista de atividades para comemorar a semana, mas, devido à pandemia, a comemoração ocorrerá pelas redes sociais.

“Neste ano, nossas ações irão migrar para as redes sociais, porque a Apae Formiga está cumprindo todas as medidas de prevenção da Covid-19, mas sem deixar de dar continuidade ao trabalho, quer seja por meio de doações, por meio de atividades e assistências aos seus mais de 160 alunos e usuários. E, como ainda o mais seguro é o isolamento social, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla será comemorada com a ajuda da tecnologia. Queremos convidar toda a comunidade a seguir, curtir e compartilhar os vídeos que entrarão em nossas redes sociais. Desde já, queremos agradecer a toda comunidade por abraçar a causa e por colaborar com a Apae que há mais de 45 anos presta um lindo trabalho em nossa cidade”, comentou a diretora da Apae Formiga, Sandra Mara Rios Ferreira.