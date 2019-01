A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga (Apae), que atualmente atende 165 alunos e assistidos com deficiência intelectual e múltipla de Formiga, Córrego Fundo e Pedra do Indaiá, está convidando a população da região a colaborar com a causa que a entidade abraça: a inclusão social.

Atualmente, a doação feita pela comunidade é a principal fonte de renda da entidade que tem um custo alto de funcionamento pelos diversos serviços que presta como: Serviços de Estimulação Precoce; de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; Equoterapia; Hidroterapia e Fisioterapia; Psicologia; Educacional; Terapia Ocupacional; Assistência Médica; Orientação Familiar; Transporte Escolar; Programa de Trabalho, Emprego e Renda; Defesa de Direitos e Alimentação.

A entidade atende pessoas das mais diversas idades: hoje, o mais jovem tem 6 meses e o mais velho tem 65 anos de idade.