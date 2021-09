A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Formiga (Apae) realizará o seu tradicional Bazar Solidário, a partir do dia 15 deste mês, seguindo o horário comercial. O bazar acontecerá na quadra de esportes da entidade, onde roupas e calçados em bom estado de uso serão vendidos a preços bem populares.

“É muito importante a participação de toda a comunidade para que consigamos comercializar nossos produtos e obtermos bons resultados, afinal, toda a arrecadação será revertida para a manutenção das atividades da Apae. Toda população está convidada para abraçar nosso bazar. Conseguimos arrecadar uma grande variedade de roupas e calçados em muito bom estado e a comunidade poderá aproveitar os preços e a oportunidade de ajudar a Apae mais uma vez”, comentou Sandra Mara Rios, diretora da entidade.

O Bazar Solidário Apae Formiga ainda está aceitando doações e está sendo organizado por um grupo de mães de alunos e usuários, afim de angariar fundos para os trabalhos desenvolvidos pela entidade com as 160 pessoas com deficiência intelectual e múltipla.

Os interessados em ajudar pode levar os donativos até a sede da entidade, localizada à Rua José Cecílio, 410, no Bairro São Luiz, ou ligar para obter mais informações para o 3321 3456.