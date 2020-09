De 21 a 28 de agosto, a Apae Formiga promoveu a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla se juntando a todas as Apaes do Brasil.

Neste ano, como não foi possível haver nenhum tipo de aglomeração, a entidade promoveu o debate sobre a inclusão social e o combate ao preconceito e discriminação das pessoas com deficiência por meio de suas redes sociais.

Divulgando o tema “Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social”, a associação formiguense apresentou vídeos com depoimentos de ex usuários inseridos no mercado de trabalho, de pais e também de alunos.

No encerramento da semana, a entidade entregou, em cada domicílio de seus mais de 160 alunos e usuários, um “Kit Carinho” com máscara, adesivo, lixo car e álcool em gel.