A Apae Formiga recebeu na sexta-feira (17) um cheque no valor de R$ 2.186,25.

O valor foi referente à arrecadação na live comandada pelo locutor no dia 21 de junho. A Live do Zé Tié e 93 Play aconteceu na Fazenda das Flores e contou com as apresentações sertanejas de DivRay, Recanto da Viola, Aquiles Ramos, Marlon e Marcelo, Tiãozinho e Divanil, Lázaro Ademar e João Canhoto, o evento on-line também incentivou doações para a Casa Divina Misericórdia, Patronato São Luiz e Lar São Francisco, além de cestas básicas para famílias necessitadas.

“É um momento muito delicado na vida das entidades formiguenses e ficamos emocionados em saber que a nossa comunidade se torna ainda mais solidária com causas importantes como a da Apae que atende mais de 160 pessoas com deficiência. Obrigada a todos que ajudaram e queremos parabenizar a iniciativa do Zé Tié e da 93 Play que promoveram um espetáculo da música sertaneja para ajudar quem precisa”, comentou o presidente da Apae, Konrado Ribeiro.

Fonte: Apae Formiga