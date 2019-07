Representantes da Apae Formiga participaram de uma reunião junto à Federação das Apaes de Minas Gerais (Feapaes-MG) em Belo Horizonte, na segunda-feira (29).

No encontro, estiveram ainda outras 17 associações apaeanas aptas ao credenciamento como novos Serviços Especializados em Reabilitação da Deficiência Intelectual (SERDI) que são ofertados pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Na ocasião, o encontro abordou questões sobre contratualização, aspectos estratégicos e de organização do serviço.

Da associação de Formiga participaram: o presidente Konrado Ribeiro; a diretora educacional, Sandra Mara Rios; a fisioterapeuta, Mônica Pedrosa; e Mirelle Alvarenga de Souza, diretora de Atenção à Saúde do município.

“A Apae Formiga busca esse credenciamento há anos, já que sempre ofereceu este serviço gratuito à comunidade. Agora, o reconhecimento por parte da gestão municipal sobre a relevância dos serviços prestados pela Apae, passa a ser um ponto a favor contribuindo para que a Apae seja beneficiada pelo programa do Ministério da Saúde. Foi um encontro de muito aprendizado e saímos com a previsão de assinatura do convênio para setembro.”, disse Konrado Ribeiro.

Além da Apae Formiga, apaes de mais 17 cidades estão aptas ao credenciamento como novos SERDIs, são elas: Aimorés, Capelinha, Carlos Chagas, Espinosa, Fundação Educacional Clarice Albuquerrque (Montes Claros), Capelo Gaivota (montes Claros), Guanhães, João Molenvade, Juatuba, Lima Duarte, Malacacheta, Nanuque, Pirapora, Porteirinha, Raposos, Salinas e Taiobeiras.