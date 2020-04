Desde o início do isolamento social, várias atividades da Apae Formiga foram suspensas pensando na vulnerabilidade da saúde de seus mais de 160 alunos e usuários.

Destes, 15 são crianças que recebem atendimento especializado do Serviço de Estimulação Precoce que envolve o atendimento terapêutico de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e hidroterapia de acordo com cada necessidade individual.

E, compreendendo a importância da constância nos atendimentos, a associação está levando dicas e sugestões de atividades por meio de aplicativo até os pais das crianças com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e com deficiências. A fisioterapeuta responsável pelo setor acompanha cada uma das crianças por ligações e chamadas de vídeo.

“O objetivo é dar continuidade ao trabalho desenvolvido até o momento com cada um deles, estamos orientando quanto ao posicionamento, a estimular as crianças nas posturas em que vão se desenvolver mais, exercitando o andar, treinando o equilíbrio e marcha, para que não se perca todo o trabalho e resultados alcançados até então”, explicou a fisioterapeuta e coordenadora da Saúde na Apae, Mônica Campos Pedrosa.