A Apae de Formiga realizará a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla na próxima semana (entre os dias 19 e 25).

O objetivo é abrir debates e colocar a sociedade em reflexão no dever da igualdade para inclusão, neste ano, em todo Brasil, o tema base para discussão é “Família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas”. Várias atividades serão oferecidas para assistidos, familiares e a comunidade em geral.

“A temática deste ano vem reafirmar a importância da participação da família em todos os processos de vida de seus filhos, seja educacional, de desenvolvimento, de habilitação e reabilitação. Queremos as pessoas com deficiência com mais autonomia e incluídas numa sociedade que reconheça seus direitos e deveres enquanto cidadãos. Gostaríamos de convidar toda a comunidade para participar conosco desta semana que é tão importante para esta causa”, comentou a diretora da Apae, Sandra Mara Rios Ferreira.