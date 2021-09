Uma falha na rede de transmissão de Furnas causou interrupção no fornecimento de energia em mais de 60 municípios mineiros concentrados na Zona da Mata, além de algumas cidades do Rio de Janeiro na noite desse sábado (18). De acordo com concessionárias que atendem as regiões, a interrupção ocorreu às 21h21 e demorou mais de uma hora para ser reestabelecida em alguns lugares.

Houve relatos da falta de energia em cidades como Cataguases, Muriaé, Além Paraíba, Leopoldina, Ubá, São João Nepomuceno, Rio Pomba e Visconde do Rio Branco, além de municípios vizinhos e da região.

Em Minas, as cidades mais afetadas foram as atendidas pela Energisa Minas. A concessão atende a 66 municípios no Estado, dos quais 60 conviveram com o apagão na noite desse sábado. Já a Cemig registrou apenas dois municípios sem o fornecimento de energia.

Por meio de nota, a Energisa informou que “uma ocorrência na Subestação Rocha Leão de Furnas afetou as Supridoras Light e Enel, que abastecem as concessões de Minas e Nova Friburgo”, o que causou a interrupção. “A situação que impactou Nova Friburgo e 60 municípios da concessão de Minas Gerais teve início às 21h21min e a Energisa atuou de imediato para minimizar o problema aos seus clientes, conseguindo restabelecer o sistema de forma gradativa. A situação foi normalizada para 100% dos municípios impactados às 22h. A equipe da Energisa continua acompanhando a situação, de prontidão 24 horas, e em contato com as Supridoras e o ONS (Operador Nacional do Sistema), que é responsável pela análise do que ocasionou a ocorrência”, declarou por comunicado.