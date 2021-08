Um apartamento pegou fogo nesse domingo (1º) na rua das Velhas, bairro Serra Verde, em Cláudio.

A Central de Regulação do Samu Oeste foi acionado para atender a ocorrência.

Ao chegar no local, a equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) de Cláudio avaliou quatro meninas. As idades delas não foram informadas.

Elas estavam conscientes e muito assustadas, sendo liberadas no local.

A equipe também fez o atendimento de uma mulher de 45 anos. A vítima estava consciente, com possível fratura na bacia, em uma das pernas e em um dos braços. Ela recebeu os primeiros atendimentos, foi imobilizada e encaminhada para a Santa Casa de Cláudio.

O Resgate Voluntário de Cláudio fez o atendimento de um homem, que não teve a idade informada.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado para o atendimento da ocorrência.

De acordo com testemunhas, o apartamento teria incendiado e as vítimas adultas pularam do terceiro andar do prédio. As crianças foram retiradas por terceiros.

As causas do incêndio não foram informadas.

Fonte: Samu