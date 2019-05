Apenas 1.625 pessoas (26.75% do público-alvo) participaram do segundo simulado da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) em Barão de Cocais, na Região Central de Minas Gerais, ocorrido neste sábado (18). O número ficou abaixo do primeiro treinamento de março, quando 3,6 mil pessoas participaram. Mesmo somando as duas programações, ao menos 800 moradores da Zona Secundária de Segurança (ZSS) nunca participaram das atividades do governo do estado, já que a meta era atingir 6 mil pessoas. O tempo foi de 43 minutos, 29 minutos abaixo do tempo que a lama demoraria para atingir a Zona Secundária de Segurança (ZSS), estabelecido em uma hora e 12.

O simulado de emergência aconteceu em meio à ameaça de rompimento de um talude da Mina de Gongo Soco, administrada pela Vale na cidade. Em caso de escorregamento, a estrutura pode desencadear o rompimento da Barragem Sul Superior. A previsão é que o talude se desintegre entre este domingo (19) e o próximo sábado (25).

A qualidade do som foi a maior crítica dos amigos Neide Linhares e Gilberto Ávila, que participaram do evento. “O som está muito ruim. Quem não sabe o que é, não entende. A gente percebe que é uma sirene, mas não entende a mensagem”, disse Gilberto. “Eles estão muito devagar, muito sem jeito”, reclamou Neide.

Segundo o tenente-coronel Flávio Godinho, coordenador-adjunto da Cedec, a Vale será avisada sobre as condições das sirenes.