Dos 853 municípios mineiros, 28 continuam sem registros da Covid-19, segundo boletim epidemiológico, divulgado nesta sexta-feira (14), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

São cidades pequenas e, muitas delas, tiveram que frear o turismo para evitar a propagação da doença. Exemplos são Alagoa, que fica ao lado do Parque Nacional do Itatiaia, e São Thomé das Letras, famosa pelas cachoeiras – ambas no Sul de Minas.

São Thomé, por sinal, inaugurou nesta semana um letreiro com o nome da cidade, para atrair a atenção de quem passa pela entrada ao município, mas continua com as atividades turísticas paralisadas.

Entre as cidades que conseguem resistir à pandemia, a maior é Pedras de Maria da Cruz, no Norte de Minas, com 12 mil habitantes. Mas a maioria dos municípios sem casos tem população de no máximo 5 mil pessoas.