As diversas ações de prevenção e combate ao coronavírus em Minas Gerais seguem apresentando resultados positivos no controle da proliferação da doença. Até o momento, a média de ocupação dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Covid-19 é de 3%. Além disso, o número de pedidos de internação de pacientes com sintomas da doença vem caindo constantemente nas últimas semanas.



A ocupação de leitos de UTI por pacientes confirmados ou com sintomas da Covid-19 em leitos SUS, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), está em nível controlado. De acordo com o último registro, do dia 18/4, Minas possui 51% dos leitos ocupados, mas, por causa do coronavírus ou suspeita da doença, são 67 pessoas internadas em todo o estado – o que representa 3% da ocupação total de leitos disponíveis em Minas.



O número de leitos de enfermaria ocupados na rede hospitalar estadual também se mantém estável. Segundo os dados do dia 18/4, 55% das vagas estão ocupadas. Mas são 380 as vítimas internadas por Covid-19 ou suspeita da doença, o que representa 3% da ocupação dos leitos clínicos no estado.



Segundo o último boletim epidemiológico da SES-MG, divulgado nesta segunda-feira (20/4), Minas Gerais possui 1.189 casos e 41 óbitos confirmados do coronavírus.



O governador Romeu Zema destacou o trabalho realizado no Estado. Entre as ações de combate à doença em Minas estão as medidas de isolamento social, a suspensão das aulas, a conscientização da sociedade em relação às medidas de prevenção, a desinfecção de espaços públicos e o trabalho para a ampliação do número de leitos no estado, além da ampliação de investimentos na compra de equipamentos. Com estas medidas, o governo já conseguiu adiar a projeção do pico da doença para que Minas consiga se adiantar e se preparar para o atendimento da população, caso seja necessário.



“Temos uma das situações mais bem administradas do país. Isso mostra que as medidas que adotamos surtiram efeito. Estamos trabalhando um protocolo para dar segurança às decisões municipais, sempre tendo como norte os dados colhidos junto à Secretaria Estadual de Saúde”, afirmou o governador.



Números



Até o momento, o estado dispõe de 2.013 leitos de UTI via SUS e mais 50 leitos da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). Além disso, em Minas existem outros 1.083 leitos de UTI na rede privada de saúde. Em relação ao número de leitos de enfermaria, há 11.622 leitos clínicos.

Número de Leitos UTI (SUS) Ocupação total (%) Ocupação por Covid-19 (%) 2.013 51% 67 leitos (3%)

Número de Leitos Enfermaria (SUS) Ocupação total (%) Ocupação por Covid-19 (%) 11.622 55% 380 leitos (3%)



Hospital de Campanha

Estes números não incluem, ainda, o Hospital de Campanha de Minas Gerais, construído no Expominas, em Belo Horizonte. Lá serão disponibilizados 740 leitos de enfermaria e outros 28 de estabilização. A segunda fase da obra já foi concluída, com a instalação de mobiliários, adequação elétrica, rede de esgoto hospitalar e início da instalação gasométrica. A expectativa é de que ele esteja preparado para receber pacientes, caso seja necessário, no fim de abril.

Fonte: Segov MG