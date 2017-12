Da Redação

Ao ouvir os vereadores sobre o posicionamento de cada uma deles com relação ao projeto de Lei Complementar de nº10/2017 – que dispõe sobre a Planta Genérica de Valores Imobiliários do Município, o Últimas Notícias se deparou com o surgimento de um “Bloco de Centro”, composto pelos vereadores pertencentes ao PDT – Partido Democrático Trabalhista e ao PSC – Partido Social Cristão, que declarou ser favorável à revisão da Planta de Valores, desde que isto se dê de forma técnica e de tal maneira que possam ser corrigidas as imperfeições que atualmente o projeto contém.

Os componentes do bloco disseram acreditar que, no decorrer do próximo ano, com mais tempo e uma vez adotados outros critérios para a execução dos levantamentos necessários para uma avaliação dos imóveis, as questões impeditivas agora existentes possam ser sanadas e assim, a nova planta possa vir a ser aprovada.

Assim se manifestaram: