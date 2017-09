Da Redação

A direção do Colégio Santa Teresinha suspendeu as aulas no período da manhã desta segunda-feira (25) devido à falta de água.

Segundo a diretora substituta da instituição, Irmã Bianca, as aulas foram suspensas por motivo de contenção. “Suspendemos as aulas do turno matutino presumindo que seríamos abastecidos até o período da tarde”.

Ainda de acordo com a irmã, as aulas no turno vespertino seguem normalmente. “Importante ressaltar que as aulas durante a semana ocorrerão normalmente”.

O colégio solicitou ao Saae que enviasse um caminhão pipa para abastecer a instituição e, de acordo com Irmão Bianca, o diretor da autarquia, José Pereira de Sousa (Capitão Sousa), informou que atenderá a instituição após abastecer os prédios públicos que são prioridade.