Mesmo com a decisão da Justiça Federal de que os professores do Colégio Militar de Belo Horizonte deveriam manter o teletrabalho, a escola regida pelo Exército retomou as aulas presenciais nesta segunda-feira (21).

Esta é a primeira unidade de educação básica na capital a adotar a medida desde março, quando foi determinada a suspensão das atividades devido à pandemia de Covid-19.

Para cumprir a ordem judicial, o colégio informou que os professores civis ficarão em casa para teletrabalho. “No entanto, mesmo sem a presença dos professores civis, as atividades de aula serão conduzidas pelos professores militares do CMBH”, diz um comunicado, publicado neste domingo (20), assinado pelo coronel Régis Rodrigues Nunes, comandante e diretor de Ensino do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva e do colégio.

De acordo com o documento, voltam nesta segunda-feira os alunos do Ensino Médio. Na terça-feira (22), será a vez dos estudantes dos 8º e 9º anos do Fundamental, enquanto na quarta (23), a volta é para 2º e 3º anos também do Fundamental. Na quinta (24), o dia foi reservado aos 8º e 9º anos, enquanto, na sexta (25), têm aulas s jovens do 1º e 3º ano do Médio.