Apicultores de Córrego Fundo receberam, na semana passada, kits, repassados pelo município e enviados pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, como incentivo à produção.

Os kits contam com caixa ninho, melgueiras, macacão, “furmigador”, entre outras peças necessárias à cultura. O repasse foi feito por ação do Departamento de Agricultura em parceria com a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), que também forneceu cartilhas de orientação para a atividade e ofereceu apoio aos produtores.

Segundo os termos do convênio que foi firmado, a doação foi feita com objetivo de incentivar e fomentar o meio rural, promover a socialização de conhecimentos no meio rural e promover e coordenar ações e políticas públicas que propiciem um ambiente favorável para a sucessão rural e o desenvolvimento rural sustentável nos municípios de Minas Gerais.

Prefeitura de Córrego Fundo