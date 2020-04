A Secretaria Municipal de Saúde, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, iniciou nesta semana a aplicação de inseticida químico UBV (Ultra Baixo Volume), popularmente conhecido como fumacê, em Formiga. A ação, de combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, ocorre somente em bairros que apresentam índices altos de casos prováveis da doença.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o horário de aplicação é feito nas primeiras horas da manhã e no final da tarde e primeiras horas da noite, por ser uma estratégia para atingir o mosquito, já que é o momento em que ele se encontra mais ativo. “A ação do inseticida é localizada e pouco duradoura. Ele mata somente mosquitos que estiverem voando no momento em que o veneno é usado. Seu efeito dura, em média, meia hora. Depois disso, não mata mais nenhum mosquito que por acaso sobrevoará o local. Por isso, a maneira mais eficaz de combater o avanço dos mosquitos é acabar com os criadouros dentro das casas, ação que deve ser feita pelos moradores semanalmente”, informou.

Segundo a pasta, Formiga vive uma situação crítica em relação à dengue, com 1.702 casos prováveis da doença. Destes, 135 já foram confirmados. Com esses dados, o Setor de Endemias da Secretaria de Saúde tem desenvolvido várias ações nos bairros com maiores índices, como mutirões de limpeza, intensificação das visitas e cobertura de caixas d’água destampadas.

