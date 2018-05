Com a Portaria 436/2018, publicada no Diário Executivo de Minas Gerais, o Colégio Unifor se torna realidade. A mudança de nome atende à proposta da Presidência da Fundação Educacional de Formiga-MG (Fuom), que é a entidade mantenedora.

A diretora do Colégio, Divina Solange do Nascimento, destacou que a inovação sempre marcou a história da unidade de ensino e se faz presente, mais uma vez, com a mudança do nome, agregando mais valor e sucesso à sua trajetória.

Ela explicou que, desde sua criação, em 1970, com o intuito de formar docentes, o Colégio de Aplicação da Fuom consolidou um ensino de grande qualidade, aprimorando os aprendizados e saberes efetivos da comunidade.

“Agora, junto ao Centro Universitário, o Colégio Unifor é uma marca, com a finalidade de oferecer um ensino de transformação. Nesse cenário, a história de pessoas comuns se torna extraordinária”, ressaltou.

O Colégio Unifor possui estrutura de campus universitário, corpo docente qualificado, laboratórios modernos, clube recreativo, Fazenda Laboratório, Biblioteca com mais de 80 mil itens e um sistema de ensino que promove excelente resultados.